“باشاغا” يؤكد ضرورة اتخاذ التدابير للحد من الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء على ضرورة معالجة المختنقات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات على الخطوط الرئيسية للنهر الصناعي ومرافق المياه، وتسخير الإمكانيات اللازمة لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالجهاز.

جاء ذلك خلال متابعة “باشاغا” مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، سير العمل بالجهاز والاطلاع على الخطة الاستراتيجية، موجهاً بضرورة التركيز على تطوير جهاز النهر لتأمين الإمداد المائي للبلديات.

