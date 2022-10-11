امراجع غيث: ملف تمويل الحكومة الليبية لم يعرض علينا من الأساس

قال عضو مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي، امراجع غيث أن الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المتعاقبة على البلاد، هو اعتقادها أن المصرف المركزي سيموّل الحكومة تحت أي ظرف أو سبب كان.

وأوضح غيث في تصريحات صحفية على قناة الوسط، أن تمويلهم للحكومة المؤقتة سابقًا، جاء من باب الحفاظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد غيث أن المصرف المركزي غير ملزمٍ بتمويل الحكومات في البلاد، مشددًا في ذات الحين أنه لا حق للمركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، أن تمنع الإيرادات على الحكومة، وأن القانون هو من يقول ذلك.

وصرح غيث أن ملف تمويل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لم يعرض عليهم من الأساس.

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