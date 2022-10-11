الحرس البلدي بنغازي يُطلق حملات تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات

بنغازي 11 أكتوبر 2022 (وال)- أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي، حملات تفتيشية في الآونة الأخيرة، داخل أحياء المدينة لحماية المستهلك، استهدفت تفتيش الغذاء والدواء.

الخطوة جاءت عقب إصدار رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عميد فرج العقوري تعليماته بإشراف رئيس غرفة العمليات غرب بنغازي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومكتب الإصحاح البيئي، والشرطة العسكرية على الحملة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عديد المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية تحت إدارة عمالة وافدة ودون إجراءات قانونية وصحية.

وأوضح رئيس غرفة العمليات بجهاز الحرس البلدي غرب بنغازي رائد فرج الدرسي – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – أنه منذ انطلاق هذه الحملات؛ تم استهداف عددٍ كبير من مصانع الحلويات والمشروبات والمخابز، ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم بشكل متواصل، حيث تم قفل محال للمواد الغذائية لعمالة وافدة من جنسيات مصرية، مخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية تبيع مواد منتهية الصلاحية داخل أماكن غير صالحة دون الإلتزام بالنظافة تقوم ببيع تجاري متراكم من لحوم ودواجن وأغذية ومشروبات.

وقال الدرسي إنه تم إحالة العمالة الوافدة للنيابة العامة لمزاولة مهني بدون ترخيص، لعدم وجود بطاقات صحية لديهم وبدون إجراءات قانونية، وبيع مواد غذائية منتهية ولحوم فاسدة معرضين حياة المواطنين للخطر.

وأشار الدرسي إلى أنه تم توجيه إنذار لعدد (50) محلا لبيع اللحوم الدواجن، بعد تم عمليات القفل وإعطائهم مهلة لمدة 10 أيام، ليتم صيانة وإزالة العروض الخارجية، وضرورة تجهيز المحلات بثلاجات عروض يتم وضع فيها الدجاج بدلا من عرضها خارج المحل معرضة للشمس والتلوث الخارجي.

وأكد الدرسي مواصل الحملة طيلة الأيام القادمة، ومن يتم ضبطه مخالف لذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. (وال) ف و/ ر ت

كتب| فاطمة الورفلي

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