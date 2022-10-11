جهاز الحرس البلدي ببلدية خليج السدرة يؤكد محافظة أصحاب المحلات التجارية والقصابين والمطاعم الواقعة على الطريق الساحلي على النظافة العامة

بن جواد 11 أكتوبر 2022 (وال)- أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي ببلدية خليج السدرة، أنه لاحظ خلال الحملة التفتيشية على المحلات التجارية والقصابين والمطاعم والمقاهي الواقعة على الطريق الساحلي التي تقدم خدماتها للمسافرين إلى جنوب أو غرب أو شرق البلاد، تحسن مستوى الخدمات من ناحية النظافة وسحب المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية وقيافة العاملين وإلتزامهم وتجديد صلاحيات رخص المزاولة.

ودعا الحرس البلدي خليج السدرة المواطنين من سكان المناطق التابعة البلدية إلى التعاون ومساندة الدوريات التابعة له، والإبلاغ عن أي تجاوزات يقوم بها ضعاف النفوس المتربحين على حساب صحة وسلامة المواطنين. (وال)

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