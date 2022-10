تراجعت أسعار النفط 2% عند التسوية اليوم الثلاثاء، بعد خسائر بلغت حوالي 2% أيضاً في الجلسة السابقة.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد فاقمت المخاوف من حدوث ركود عالمي وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين القلق من تباطؤ الطلب العالمي.

وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الإثنين من تزايد مخاطر الركود العالمي وقالا إن التضخم لا يزال مشكلة مستمرة.

وانخفض خام برنت 1.90 دولار، أو 2%، إلى 94.29 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.78 دولار، أو 2% إلى 89.35 دولار للبرميل عند التسوية أيضاً.

وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للصرافة: “هناك تشاؤم متزايد في الأسواق حالياً”.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب المخاوف الاقتصادية بعد أن وصلت إلى ذروتها في وقت سابق هذا العام عندما اقترب خام برنت من سعر قياسي عند 147 دولارا للبرميل، بعد أن فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف بشأن المعروض.

وإلى جانب هذه المخاوف ، هناك قلق من تعرض الطلب الصيني لضربة أخرى، حيث عززت السلطات الفحوص للكشف عن إصابات كورونا في شنغهاي ومدن كبيرة أخرى مع تزايد إصابات كوفيد-19 مجدداً.

كما تعرض النفط لضغط إضافي من صعود الدولار، الذي سجل أعلى مستوياته خلال أعوام وسط المخاوف إزاء مواصلة رفع أسعار الفائدة وتصاعد الحرب في أوكرانيا.

ويقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

The post أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من الركود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا