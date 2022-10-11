الحويج يتابع عمل اللجنة المشكلة بشأن مساهمة الأجانب في الشركات

ليبيا الاقتصادية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، والذي يهدف إلى تشجيع العنصر الوطني الطبيعي.

ويهدف هذا المشروع لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية ، لما تحققه هذه الشراكة من تنوع للاقتصاد الوطني وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى.