مسؤول بمصرف الجمهورية يؤكد لتبادل بأن خدمة بطاقة “الصديق” ونقاط البيع ستعود للعمل ابتداء من يوم الغد

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة تبادل اليوم الثلاثاء خدمة بطاقة “الصديق” وخدمة نقاط البيع وخدمة شراء الكروت عبر تطبيق “مصرفي بلس” وخدمة الرسائل ستعود للعمل ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وكان مصرف الجمهورية قد أوقف العمل بالبطاقة المصرفية “بطاقة الصديق” وكذلك خدمة نقاط البيع والخدمات المقدمة من خلال تطبيق “مصرفي بلس” مطلع شهر أكتوبر الجاري لغرض تطوير وتحديث منظومته المصرفية.

