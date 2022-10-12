ارتفاع جديد للدولار وهبوط اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 12 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0427 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8874 دينار، والجنيه الاسترليني 5.5565 دينار، والدولار الكندي 3.6444 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2714 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3415 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3729 دينار، والدينار التونسي 1.5327 دينار، والدرهم المغربي 0.4591 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022: