ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 212 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام، بلغ مليون 212 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و48 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 799 مليون قدم مكعب، و145 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و91 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 13مليون قدم مكعب.