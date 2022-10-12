الفضيل: استثناء ليبيا من تخفيض الإنتاج النفطي ليس بالجديد

الوطن|رصد

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبدالحميد الفضيل، إنّ استثناء ليبيا من تخفيض الإنتاج النفطي المقرر بـ2مليون برميل يوميا لدول الأوبك بلس ليس الأول، فقد حدث ذلك في 2020 في جائحة كورونا.

وصرّح الفضيل أنّ استثناء ليبيا جاء بسبب الانخفاض في إنتاجها للنفط من 1.5إلى 1.2 برميل يوميًا، وهذا عائد بسبب الأزمة التي تتعرض لها البلاد، والإغلاقات المتكررة للنفط.

وتابع الفضيل أنّ هذا التخفيض سيترتب عليه ارتفاع في أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى موقف المؤسسة الوطنية للنفط التي كانت تعد بارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا بأنّها خُيّبت؛ بسبب الإغلاقات، والقتال السياسي، وعدم تخصيص ميزانية للبنية التحتية للقطاع النفطي.