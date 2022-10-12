مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبحث وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية

اجتمع مدير الرقابة الداخلية بمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية “نوري الضاوي”، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض الجهات ذات العلاقة منها المركز الوطني للمواصفات ومصلحة الجمارك وهيئة الأوقاف وعدة جهات أخرى ، وذلك لوضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات الحلال .

تناول الاجتماع مناقشة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد والتصنيع، وكذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال ، كما اتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل لمناقشة آلية توريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء .

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