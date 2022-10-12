المصرف المركزي يعلن أسعار العملات الأربعاء

الوطن|متابعات

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، إلى 5.03 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.54 دينار مقابل 5.55 دينار أمس، بينما ارتفع اليورو إلى 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار أمس.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.37 دينار و1.53 دينار، على الترتيب.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: