مؤسسة النفط تفصح عن تفاصيل الحريق بمبناها

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بخصوص اندلاع حريق عند الساعة 9:30 صباحاً بمبنى المؤسسة القديم العمارة (ج) بالدور الأرضي التابع لإدارة المعلومات المكتبة الفنية نتيجة التماس كهربائي.

حيث تم تفعيل منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وتشغيل أجهزة الإنذار، وتم اتباع كافـة إجـراءات السلامة وإخلاء المبنى من العاملين دون وقوع أي خسائر بشرية بفضل الله.

وأضافت المؤسسة: بأن هيئة السلامة الوطنيـة وشـركة مليتـة وشركة البريقة قامت بإرسال سيارات الإطفاء للمساندة والسيطرة على الحريق وبفضل الله لا توجد أي أضرار في مكاتب أو ممتلكات المؤسسة.

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