وصول ثلاث سفن محملة بالحبوب لميناء بنغازي البحري

بنغازي 12 أكتوبر 2022 (وال) _ وصلت سفينة نقل الحبوب (KINGFISHER D) كينق فيشر، الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8380 طن من حبوب فول الصويا.

كما وصلت السفينة(LILA) ليلى، القادمة من روسيا الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 27000 طن من حبوب الشعير .

ورست على رصيف الميناء السفينة (Amano-t ) امانو، القادمة من روسيا تحمل 11.800 طن من الذرة قادمة من روسيا. (وال _ بنغازي) ه أ

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