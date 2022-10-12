استئناف العمل على إيفاد مرضى الضمور إلى القاهرة

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال لقائه مع مدير المركز الطبي العالمي بالقاهرة، اللواء طبيب أشرف عبد الراضي، المشكلات الخاصة بالعقد المبرم مع المركز لعلاج مرضى الضمور.

وناقش الجانبان تفعيل الاتفاقية، والتسوية المالية للحالات الأربع الأولى التي قدم لها العلاج بالمركز، وآلية قبول حالات الجديدة، جيث تم الاتفاق على استئناف العمل على إيفاد الحالات المتطابقة مع العلاج الجيني، مع إضافة فترة العلاج الطبيعي بثلاثة أشهر بدلا من شهر، وتأكيد بند التدريب للأطقم الطبية المرافقة.

حضر الاجتماع مساعد مدير المركز للشؤون العلاجية اللواء طبيب أحمد ميرة، واللواء طبيب مراد الألفي تادرس رئيس اللجنة العلمية لمرضى ضمور الحركي الشوكي، والمقدم محمد حسني الطويل المدير المالي للمركز.

وعقب الاجتماع تفقد أبوجناح الطفل الليبي الموجود في المركز، واستمع لتفاصيل علاج الأطفال الذين تلقوا العلاج، وما وصلوا إليه من تحسن ملحوظ.