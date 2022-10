المؤسسة الوطنية للنفط تكشف أسباب اندلاع حريق بأحد المقرات التابعة لإدارة المعلومات بالمؤسسة بالعاصمة طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أسباب اندلاع حريق بأحد المقرات التابعة لإدارة المعلومات بالمؤسسة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم مؤكدة بأنه قد تمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالمبنى.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن سبب اندلاع الحريق بالدور الأرضي بالمبنى القديم العمارة “ج” التابعة لإدارة المعلومات هو “التماس كهربائي”، مشيرة إلى أنه وعلى الفور تم تفعيل منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وتشغيل أجهزة الإنذار واتباع كافة إجراءات السلامة.

وأضافت بأنه قد تم إخلاء المبنى من الموظفين دون وقوع خسائر بشرية، كما قامت هيئة السلامة الوطنية وشركة مليتة وشركة البريقة بإرسال سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون وقوع أي أضرار في مكاتب أو ممتلكات المؤسسة.

