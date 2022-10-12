“شكشك” يشارك في الاجتماع المجلس التنفيذي 58 للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

شارك رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” وبصفته النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماع 58 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في دولة جيبوتي المنعقد على مدار الأيام من 11 – 13 أكتوبر حيث تناول في يومه الأول عرض تقارير الأجهزة النظامية والإدارة التنفيذية لمنظمة الأفروساي وتقارير المنظمات الأقليمية الفرعية من بينها تقرير المجموعة العربية للأفروساي الذي تولى عرضه “خالد شكشك” باعتباره رئيس المجموعة الناطقة باللغة العربية للأفروساي.

وقد تناول التقرير أنشطة المجموعة ومساهماتها خلال السنوات 2019 – 2021م ومن بينها التنسيق أنشطة الأفروساي العربية ضمن الانشطة الرئيسية للمنظمة الأفريقية من خلال المشاركة الفعالة لتحقيق قدر أكبر من الاتساق والتقارب ، والتوصل إلى حل مستدام لمشكلة التمويل المالي من خلال الإتجاه نحو تقاسم الموارد واستكشاف مصادر تمويل إضافية من المانحين والتعاون الوثيق مع المنظمة الأم والمنظمات الاقليمية فيما بينها لتعميم أفضل الممارسات الرقابية وإنتاج الوثائق الفنية ذات الطابع الاحترافي كأدلة العمل والدوريات المهنية في مجال الرقابة المالية .

كما تناول أيضا تعزيز المساعدة الفنية لتكامل الجهود الرامية لبناء القدرات لصالح الأجهزة الأعضاء ،ومخاطبة الأمانة العامة بشأن اعتماد اللغة العربية في مراسلات الأفروساي ، والمشاركة في المسابقات العلمية للأفروساي بمجموعة من المقالات العلمية في المجال وترجمة النظام الأساسي و كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأفروساي إلى اللغة العربية .

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