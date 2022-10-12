وال| اجتماع بلدية بنغازي ومكتب شؤون الإصحاح البيئي لبحث حملة مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية 

بنغازي 12 أكتوبر 2022 (وال) _اجتمعت بلدية بنغازي ومكتب شؤون الإصحاح البيئي اليوم الأربعاء، مع الشركات الداعمة للأكياس القماشية، وذلك للتحضير لحملة مخاطر استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز والمطاعم، بمقر بلدية بنغازي.

وأفاد الدكتور (أبوبكر القطعاني) مدير الصحة البيئية بنغازي لوكالة الأنباء الليبية: أن من اختصاص مكتب شؤون الإصحاح البيئي بنغازي التوعية والإرشاد عن مخاطر تفشي الأمراض في المجتمع، والتي من أهم أسبابها استخدام الأكياس البلاستيكية، فنحن الآن نقوم بحملة كبيرة وذلك للتخلص من الأكياس البلاستيكية داخل المخابز والمطاعم، وطرق تخزين الأطعمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتحفيز المواطن على استخدام الأكياس الورقية، لأنها أكثر صحة من البلاستيكية.

وتابع القطعاني: قمنا بإعداد مذكرة لوزارة الحكم المحلي وذلك لإصدار قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز والمطاعم وأماكن تجهيز الأطعمة، أيضاً إرسال رسالة لوزير الاقتصاد بخصوص إعفاء من قبل الجمرك على الضرائب عند اسيراد أكياس الورقية، للتحفيز على استيرادها بدلاً من البلاستيكية.

وذكر: شاركتنا في هذه الحملة عدة شركات داعمة كشركة المدار وليبيانا وشركة الجوف والحفر الوطنية وبلدية بنغازي، وذلك لإنتاج 60 ألف كيس كمرحله أولى والمرحله الثانية بنفس العدد،

وحث مدير الإصحاح البيئي، الإعلام والصحافة للمشاركة في هذه الحملة كعمل إعلانات حول التوعية والإرشاد من مخاطر استعمال الأكياس البلاستيكية، أيضاً سوف نقوم بحملة لتوزيع الأكياس القماشية، بمشاركة الهلال الأحمر الليبي والكشافة والمرشدات بالدعم من شركات ضخمة، أيضاً سوف نقوم بالتوعية داخل المدارس والجامعات. (وال _ بنغازي) ن ع

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