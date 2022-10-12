بدء استهداف مدينة بنغازي والمناطق المجاورة بدورات تدريبية تابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية

بنغازي 12 أكتوبر 2022 (وال) _ ذكر رئيس مجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل (فايز علي بو عمران) _ لوكالة الأنباء الليبية _ ” بدأنا بدعم من وزارة العمل بالاهتمام بالصندوق والاعتناء به, و إعداد دورات فيما يخص سوق العمل، لنأهل من خلالها الباحثين عن العمل، وذلك بعدة اتفاقيات منها اتفاقية (شركة هواوي للاتصالات) وهي شركة عالمية تملك شهادة دولية، بحيث نمكن الباحث عن العمل أن يعمل بها حتى خارج البلاد، و وهي تشير إلى منح الباحثين الشهادة الدولية بعد الامتحان، وفكرة التدريب تأتي من 100 متدرب من شركة الاتصالات في عدة مناطق”.

وبين رئيس صندوق التنمية، بأن نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر ستنطلق الدورة الأولى للصندوق، والتي تشمل 48 متدرب بعدها الثانية أيضاً 48 متدرب، وسيتم توزعيهم على المناطق، كما وقع الصندوق اتفاقية مع شركة فالي وهي شركة متخصصة في دوائر الري الزراعية، والتركيز على الوظائف الخضراء التي لها علاقة بالبيئة، وهو مشروع يستهدف توريد الآلات تعمل بالطاقة الشمسية، ويستهدف الباحثين عن العمل في الري بالإضافة إلى فتح فروع للأكاديمية في مدينة سبها و غات و جميع المناطق الزراعية.

أهم الاتفاقيات

وقال بو عمران لمراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ “إن من أهم بنود اتفاقية شركة هواوي هو فتح فرع في بنغازي، وتحديدا في المركز الليبي الصيني وسيكون متخصص في الاتصالات وتقنية المعلومات”.

وأضاف: “لدينا عدة اتفاقيات منها هيئة المتوفقين ومركز تنمية الصادرات منها إقامة أول معرض لتصدير الخدمات، تقدم خدمات التدريب مثلها مثل أي خدمة آخره أيضاً يوجد لدينا كوادر ليبية منها المدربين، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات موقعة من الوزارة منها شركة الحديد والصلب وهي شركة ليبية رائدة، بحيث انطلقت المرحلة الأولى كان منها خمسه مراحل تدريبية للباحثين عن العمل من مختلف المدن الليبية من خلال هذه الشركة، واستهدفت 127باحث، واليوم نطلق برنامج تدريبي أثناء العمل في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها”.

وبخصوص باقي الاتفاقيات استرسل بو عمران: “هناك اتفاقية موقعة من الوزارة في مجمع بن وليد الصناعي الذي يحوي أكثر من 4 الاف آلة، وقدرة استيعابية تفوق 5 آلاف موظف وهو الآن بقوة انتاجية 800 موظف، وبذلك هو يستهدف كافة الباحثين في هذه المنطقة، وأيضا لدينا اتفاقية بأن ننفذ برامج تدريب في الجانب الفني في بنغازي وسبها، إلى جانب دورات تدريبية للمرأة في قسم الحلويات تستهدف صناعة الكيك والحلويات”.

يعني قد بدأنا في تدريب 871 باحث الى الان من كل المدن في ليبيا موزعين الى عدة مناطق وخلال نهاية العام نحاول تجاوز ألف باحث

وأشار إلى أنه تم البدء في الدورة الأولى بمدينة بنغازي والأسبوع الثاني ستكون في بن وليد و الواحات، حيث تشمل دورة اليوم 9 برامج تدريبية، الأسبوع الأول سيكون للسلامة والصحة المهنية، و سيكون تدريب عملي سواء ورش الكهرباء والكابلات وهذه الدورة تستهدف الرجال.

وعن شروط الانضمام إلى هذه الدورات ذكر ” مشروع التدريب أثناء عن العمل يشترط الشركات الأجنبية الموجودة في ليبيا و يفترض أنها تدرب وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2010 للمادة 81 و الذي يفرض على أي قطاع يستجلب عمالة أجنبية بنسبة 20‎%‎ يقوم بتدريب ليبين ، ولأن حجتهم السابقة أنهم في بيئة خطرة لا يستطيعون التدريب فيها، فعليه صدر قرار من وزارة العمل والتأهيل أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية تنفيذ هذه التدريبات الفنية فهي تعتبر تطبيقية وليست نظرية”.

واختتم “بذلك صدر قانون من خلال الوزارة بأن التدريب مرتبط بالفني، و يفرض للشركة التي يعمل بها هي التي تدربه، ولذلك اشترطنا اليوم بالدورة أن يكون العمل مرتبط بالملاك الوظيفي لكي يكون المتدرب مهيأ ليشتغل في أي مكان، كما لدينا مشروع إصلاح النظام العام لدى الصندوق، و هو دعم المزايا للقطاع الخاص لأن مايعادل 4.2‎%‎ من العاملين بالقطاع الخاص سببت في أزمات مالية للدول”.

الجدير بالذكر أن قرار إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية جاء في عام 2013 تحت رقم 623 عن مجلس الوزراء، ولكنه لم يتم تفعيله إلا في شهر نوفمبر 2021/11/15/ من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن طريق المهندس (علي العابد)”.

كما أن الصندوق هو الجهة المسؤولة عن العمل والتأهيل و إدماجهم في القطاع وسوق العمل، من خلال عمل استراتيجيات لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص حتى تؤدي دورها، من دعم وتمكين المرأة، دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكون لديهم رعاية خاصة بالنسبة للدولة الليبية، بالإضافة إلى إعادة وتقييم القطاع العام الإداري بليبيا من تأسيس الصندوق”. (وال _ بنغازي) أ س

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