“وزيرة الشؤون الإجتماعية”و”عادل جمعة”يناقشان ضرورة صرف منحة الأولاد عن ثلاثة أشهر القادمة خلال الأسبوع القادم

اجتمع بديوان مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”لمناقشة الخطوات الإجرائية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منحة الأولاد عن ثلاثة أشهر القادمة خلال الأسبوع القادم، لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي، إضافة إلى استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

حيث تم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع القادم، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كافة المستفيدات، قبل نهاية الشهر الجاري, ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا يوجد بها فروع لمصرف الجمهورية.

