“المبروك” يناقش إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” والوفد المرافق له، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا “فريد بلحاج” وفريق الخبراء التابع للبنك.

حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بأنشطة وبرامج البنك الدولي في ليبيا كان أهمها تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا ومجموعة البنك الدولي ،وكذلك إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023م ، وإعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس وبناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية .

هذا وتناول الاجتماع أيضاً العديد من الموضوعات وأوجه التعاون المشترك الأخرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم ومجالات التعاون المشترك بين دولة ليبيا والبنك الدولي.

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