“الغاوي” يبحث المشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر ، بديوان الوزارة ، مع وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية ممثلاً في رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل فزان ، وعميد بلدية أوباري ، وعدد من ممثلي المجالس الاجتماعية بمدن غات ، مرزق ، سبها ، وادي عتبة ، وادي الشاطئ ، وادي الحياة ، بالإضافة إلى رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية .

حيث تم خلال هذا الاجتماع متابعة مطالب اللجنة المعنية بمتابعة حقوق فزان والجنوب ، ومناقشة المشاكل التي تعاني منها البلديات بالمنطقة الجنوبية على مستوى البنية التحتية وشبكات الطرق المتهالكة بمختلف البلديات ومشاريع شبكات الصرف الصحي .

كما تم مناقشة المشاريع المتوقفة بالمنطقة والمنفذة من قبل الشركات الصينية والتركية والتونسية ، والعمل على تفعيل هذه المشاريع واستحداث مشاريع جديدة بما يلبي احتياجات أهل المنطقة ، والنظر بشكل خاص للمناطق المنكوبة أو المدمرة شبه كلياً وخاصة مدينة مرزق .

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