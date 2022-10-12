لجنة الإفراجات المالية تحيل بيانات 47 ألف موظف إلى وزارة المالية

أعلنت لجنة الإفراجات المالية عن إحالة قوائم الموظفين المطابقين والبالغ عددهم 47 ألف موظف إلى وزارة المالية لصرف مرتباتهم المتعثرة، وأشارت اللجنة إلى استبعاد أكثر من 16 ألف موظف بسبب وجود ازدواجية وظيفية ومخالفة اشتراطات التوظيف.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس أنها طابقت بيانات 95 ألف موظف بـ400 قطاع، مع التأكيد على إحالة قوائم تضم أكثر من 45 ألف موظف إلى مركز المعلومات والتوثيق.

وبينت لجنة الإفراجات المالية رصد وجود موظفين لديهم إفراجات مالية تعود بعضها لعام 2008 ولم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن.