أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على المستفيدات من منحة الزوجة قبل نهاية الشهر الحالي.

واجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الفرعية ورئيس لجنة استلام البطاقات فرج مجاهد، ومشرف عام مشروع المنحة ناجي بازينة، ومندوبًا عن وزارة المالية، لمناقشة الخطوات الإجرائية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منحة الأولاد عن أشهر (10-11-12) خلال الأسبوع المقبل، بهدف مساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي.

وناقش المجتمعون سبل استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا يوجد بها فروع لمصرف الجمهورية، فيما تم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كافة المستفيدات، قبل نهاية الشهر الحالي.

ومن جانبه أكد مدير مشروع المنحة ناجي بازينة خلال الاجتماع على أن البطاقة المصرفية يمكن تحويل قيمتها إلى الحسابات الشخصية واستخدامها في الخدمات التي تساعد المستفيدات.