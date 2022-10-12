اقتصاد

“المبروك” يناقش تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا و مجموعة البنك الدولي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية”خالد المبروك “اليوم الإربعاء بالعاصمة واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا “فريد بلحاج “وفريق الخبراء التابع للبنك,لمناقشة تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا و مجموعة البنك الدولي ,و إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس .

وتم خلال الاجتماع إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023,و بناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية .

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قناة تبادل

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