اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية”خالد المبروك “اليوم الإربعاء بالعاصمة واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا “فريد بلحاج “وفريق الخبراء التابع للبنك,لمناقشة تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا و مجموعة البنك الدولي ,و إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس .

وتم خلال الاجتماع إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023,و بناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية .

The post “المبروك” يناقش تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا و مجموعة البنك الدولي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا