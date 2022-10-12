شركة بريد ليبيا تفتتح مركز خدمات مشروع العنونة البريدية

طرابلس 12 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت شركة بريد ليبيا؛ افتتاح مركز خدمات مشروع العنونة البريدية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية ليوم البريد العالمي.

وأقيمت بالمناسبة مراسم حضرها نائب مدير عام الشركة، ومديري الإدارات، وجمع من الموظفين.

وأكد نائب المدير العام في كلمة بالمناسبة؛ على أهمية المركز ودوره الريادي فى مواكبة التطور التكنولوجي، مشيدًا في الوقت ذاته بكونه نقلة نوعية تسهم بالارتقاء بخدمات الشركة وتعتبر أداة فعّالة لإنجاح كافة المشروعات.

كما بيّن أهمية تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية ورؤيتها بشأن المساهمة في التحول الرقمي المرتبط بمجال عمل الشركة وخدماتها، والتي تتماشى مع نهجها بشأن زيادة التوسيع، والعمل على تعزيز التعاون لأجل بناء مزيد من الشراكات الحقيقة، ليغطي هذا المشروع الوطني الضخم كافة ربوع ليبيا.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتناغم مع رؤى كل من “شركة بريد ليبيا” و “الشركة القابضة للاتصالات”، بشأن تحقيق المعيار (4SC2025) لمدن أكثر ذكاء، وهو يأتي في إطار التأسيس لبنية تحتية لكافة الرموز البريدية القابلة للاستخدام محليًّا وعالميًّا. (وال)

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