المبروك يبحث أربعة ملفات في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك والوفد المرافق له خلال اجتماعهم مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر ومرافقيه، أربعة ملفات بشأن التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022، التي عقدها بمدينة واشنطن.

وشملت الملفات الأربعة التعاون المشترك بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي، والطرق والوسائل المتاحة للتعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج التي يمكن للبنك الإسلامي القيام بها لليبيا خارج إطارة مذكرة التعاون، ودفع متأخرات مساهمة ليبيا في البنك.

وقالت الوزارة إن اجتماع المبروك مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انتهى إلى التوافق في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة العمل معًا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة ليبيا.

وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الإسلامي، إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي، ومساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي، وتطوير كفاءات إدارية واقتصادية حكومية وغير حكومية، ودعم خطة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة، والرعاية الصحية، ومنظومة العدالة، والصيرفة الإسلامية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن إنشاء صندوق ليبيا لوقف الإحسان الرامي إلى استثمار أموال الوقف، والعمل المشترك لتنفيذ برنامج دعم الصمود الاقتصادي للمؤسسات الضعيفة والهشة، ودعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية لليبيا.

ويشارك المبروك، إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة قادة المالياة والتخطيط على مستوى العالم.