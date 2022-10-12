شكشك يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للأجهزة الرقابية العليا

شارك رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك وبصفته النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في دولة جيبوتي المنعقد على مدار الأيام من 11 – 13 أكتوبر.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرض تقارير الأجهزة النظامية والإدارة التنفيذية لمنظمة الأفروساي وتقارير المنظمات الإقليمية الفرعية من بينها تقرير المجموعة العربية للأفروساي الذي تولى عرضه شكشك باعتباره رئيس المجموعة الناطقة باللغة العربية للأفروساي.

واستعرض التقرير أنشطة المجموعة ومساهماتها خلال السنوات 2019 – 2021م ومن بينها التنسيق أنشطة الأفروساي العربية ضمن الانشطة الرئيسية للمنظمة الأفريقية من خلال المشاركة الفعالة لتحقيق قدر أكبر من الاتساق والتقارب ، والتوصل إلى حل مستدام لمشكلة التمويل المالي من خلال الإتجاه نحو تقاسم الموارد واستكشاف مصادر تمويل إضافية من المانحين والتعاون الوثيق مع المنظمة الأم والمنظمات الاقليمية فيما بينها لتعميم أفضل الممارسات الرقابية وإنتاج الوثائق الفنية ذات الطابع الاحترافي كأدلة العمل والدوريات المهنية في مجال الرقابة المالية .

وناقش المشاركون تعزيز المساعدة الفنية لتكامل الجهود الرامية لبناء القدرات لصالح الأجهزة الأعضاء ،ومخاطبة الأمانة العامة بشأن اعتماد اللغة العربية في مراسلات الأفروساي ، والمشاركة في المسابقات العلمية للأفروساي بمجموعة من المقالات العلمية في المجال وترجمة النظام الأساسي و كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأفروساي إلى اللغة العربية .