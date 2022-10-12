المدير التنفيذي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب يتابع سير عمل اللجان المكلفة في المعرض

بنغازي 13 أكتوبر 2022 (وال) _ عقد المدير التنفيذي لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب الدكتور (محمد المصباحي) أمس الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات المتتالية لمتابعة سير عمل اللجان المكلفة وفق المهام الموكلة.

و شملت اللقاءات (اللجنة الإعلامية و الثقافية و الاستقبال و التأمين و الضيافة، للوقوف على نسبة الإنجاز المحققة من الخطة التنفيذية المعدة مسبقاً لهذا المشروع الثقافي الضخم، الذي ترعاه و تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحت شعار” بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن “.

هذا وسوف يتخلل فاعليات المعرض الذي يستمر على مدار ثمانية أيام متواصلة عدد 26 ندوة و صالون ثقافي وخمس أمسيات شعرية، بمشاركة محلية لمختلف المدن الليبية وتوقيع لإصدارات مطبوعة جديدة.

كما استقبلت بنغازي أمس الأربعاء، أكثر من مائة مندوب لدور النشر العربية المشاركة من (الأردن و مصر و سوريا و سلطنة عمان و تونس و الجزائر و لبنان و سوريا و السعودية و الإمارات و الكويت و السودان و جنوب السودان) و ثلاثة عشر دار نشر محلية، بالإضافة إلى مشاركة للجامعات الليبية طبرق و سرت و عمر المختار بالبيضاء و بنغازي، و 26 كاتب وأديب عربي.

و قام رئيس اللجنة العليا لواء (خالد المحجوب) و المدير التنفيذي للمعرض الدكتور (محمد المصباحي) بزيارة تفقدية لأرض المعرض، للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية للأجنحة التي وصل عددها 234، يتخللها جناح خاص بإدارة التوجيه المعنوي.

و أثنى المصباحي على جنود جميع اللجان الذين أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية التضامينة لإنجاح هذا المشروع الوطني الثقافي الذي سوف تعلن لجنته العليا انطلاقه في الخامس عشر من أكتوبر الجاري للعام الحالي، عبر مؤتمر صحفي دولي مساء اليوم الخميس ببنغازي. (وال _ بنغازي) ه ش

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