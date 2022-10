القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في أوكرانيا يصرح لـ “تبادل” بخصوص حبس النيابة العامة لثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا لدى أوكرانيا

صرح القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في أوكرانيا “عادل بن عيسى” لقناة “تبادل” بخصوص أمر النيابة العامة بحبس ثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا لدى أوكرانيا بتهمة لتعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية ومخصصات الإيفاد للدراسة بأوكرانيا.

وقال “بن عيسى” الذي استلم مهامه قائما بالأعمال بالسفارة الليبية في أوكرانيا نهاية العام 2020: “نحترم قرارات مكتب النائب العام ولا سلطان على القضاء، كما لا نستعجل بالحكم على الزملاء، خصوصا وأن مكتب النائب العام ذكر بأن الحبس احتياطي ولربما تظهر حقائق واستبيانات تبرر الفعل إن وجد”، مشيرا إلى أنه “مثل أي رئيس بعثة يستلم مهام عمله، سوف ننظر إلى الامام وليس إلى الخلف، وسنستفيد من أخطاء الذين سبقونا في الوظيفة، وكلنا معرضون للسؤال والاستجواب من قبل الأجهزة القضائية والرقابية وهذا يشرفنا، وتحيا دولة القانون والعدالة”.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس ثلاثة رؤساء لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019 حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية ومخصصات الإيفاد للدراسة بأوكرانيا وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي وضوابط صيانة المال العام.

