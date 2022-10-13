“العكاري” يقدم موجزاً بخصوص نشاط المصرف التجاري الوطني .. وهذا ما عرضه للزبائن والمواطنين

كتب رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بأن المصرف التجاري ثاني أكبر بنك تجاري في ليبيا، وبلغ رأس ماله 700 مليون دينار وله 80 فرع ووكالة منتشرة في ربوع الوطن كما أن إجمالي أصول البنك 25 مليار دينار.

وبحسب العكاري فأرباح البنك حتى 31 أغسطس العام القائم 148 مليون دينار مع قيامه هذه السنة بتحديث المنظومة من إصدار رقم 4 إلى الإصدار رقم 12.4 ، ويقوم خلال الفترة من شهر أغسطس إلى 15 نوفمبر من هذا العام بتغيير المنظومة لعدد 32 فرع من منظومات السابقة (منظومة نسر-والمركز الليبي ) إلى المنظومة الحديثة والتي سوف تتيح لهذه الفروع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لعدد 400 ألف حساب.

ووفق العكاري فقام المصرف بالتعاقد مع خبير من الخارج في مجال إدارة المخاطر ، وتفاوض هذه الأيام مع أحد أكبر مكاتب المراجعة المحلية من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية ، ويتفاوض هذه الأيام مع أحد الشركات المحلية التي تقدم إستشارات فنية في مجال تحسين الخدمات المصرفية، كما تفاوض هذه الأيام مع أحد الشركات الدولية المتخصصة في مجال التسويات الآلية.

وكشف العكاري أن المصرف إستطاع هذه السنة إرجاع الثقة مع عدد كبير من رجال الأعمال وعاودوا التعامل مع المصرف بالإضافة إلى وضع المصرف خطة محكمة للتوسع في الخدمات الإلكترونية وقد حققت أرقام ممتازة تتمثل في الآتي: يوجد حاليًا عدد 174 ألف بطاقة نمو وبطاقة تداول جاهزة للتسليم ،وقد قام المصرف بإرسال 130 ألف رسالة نصية على هواتف زبائنه يعلمهم فيها بالرقم السري للبطاقة وجاهزية البطاقة للتسليم.

ووضع خطة تسويقية تستهدف الفروع التي نقلت حديثاً إلى المنظومة الجديدة وذلك بتحديد رقم 200 ألف مشترك جديد حتى نهاية هذا العام والحمدلله تم تعبئة نماذج الاشتراك في هذه الخدمات ووصل العدد إلى 90 ألف مشترك جديد حتى نهاية شهر 9 الماضي.

وكشف العكاري أن البنك قام بتركيب عدد 87 آلة سحب ذاتي ليصبح العدد الكلي 130 آلة ويتم في هذه الأيام تسليم أماكن بعد تجهيزها من ناحية البنية التحتية الخاصة بالآت الصراف الآلي ليتم تركيب عدد حوالي 25 آلة خلال هذه الايام، وكذلك تنطلق باخرة بحرية من الموانئ الألمانية بتاريخ 17-10-2022 محملة بالدفعة الأولى من آلات جديدة بعدد 90 آلة جديدة تصل بداية شهر 11-2022 على أن تلحق بها 60 آلة إضافية تصل نهاية هذا العام.

العكاري كشف بأن البنك التجاري الوطني يملك تطبيق موبي مال به كثير من الخدمات المتطورة التي تتيح لزبائن المصرف سهولة التحويل من حساباتهم والاطلاع على كشف حساباتهم وشراء الكروت وعمليات الشراء عن طريق خدمة يسر باي

وكانت نتائج تطوير هذه الخدمات قد أنتجت تقديم خدمات الإلكترونية وصلت وبحمدالله إلى رقم تجاوز المليار دينار ليبي .

وبحسب العكاري فإن الأيام القادمة ستنطلق أكبر حملة تسويقية يقودها أكثر من 50 موظف متدرب على تسويق منتجات البنك في كل ربوع ليبيا تشمل توسيع شبكة نقاط البيع وكذلك الاشتراك في خدمات الموبي مال من أجل راحة زبائن المصرف.

وختم “العكاري” بالقول: كان هذا الجزء الأول عن نشاط البنك التجاري الوطني على آمل أن نلتقي في الجزء الثاني من هذا السرد الذي كان وراءه فريق عمل بذل الكثير من الجهد وإذ نسرد هذه المعلومات لكي يكون زبائن المصرف على علمًا بها ويعلمون كم هو الجهد المبذول من أجل تحسين الخدمة لهم وهدفنا الاساسي هو إرضاء زبائن المصرف نعلم جيداً أن هناك بعض الأخطاء في أداء الخدمة ونعلمكم أننا نسعي إلى التقليل من هذه الأخطاء

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