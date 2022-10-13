أعلنت لجنة الإفراجات المالية عن إحالة قوائم الموظفين المطابقين بمنظومة الإفراجات إلى وزارة المالية لصرف مرتباتهم المتعثرة.

وذكرت اللجنة أنّها أنجزت إجراءات مطابقة 74539 موظف، وأنّ بالكامل والأمر متروك الآن لوزارة المالية لصرف مرتباتهم، مؤكدة أنّها أنجزت مهمّتها بالكامل وتخلي مسؤوليتها عن أيّ تأخير.

وأشارت اللجنة إلى إتمام إجراءات مطابقة 45518 موظفا موزّعين على 322 وحدة إدارية، وأنّهم سيحالون لمركز المعلومات والتوثيق ووزارة المالية لإتمام بقية المطابقات.

The post متروك لوزارة المالية.. لجنة الإفراجات تُؤكد إنجاز مهمتها وتخلي مسؤوليتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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