الكبير يبحث في واشنطن تنسيق السياسات المالية لمعالجة التحديات الراهنة

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي ” كريستين لاجارد”، تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف، تخلل الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مناقشة ألية معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ونظم الرقابة.

الجدير بالذكر، حضر الاجتماع محافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى.