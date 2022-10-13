المركزي: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو يستقر

الوطن|متابعات

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 5.04 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما راتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.58 دينار مقابل 5.54 دينار أمس، بينما ثبت اليورو عند 4.89 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.53 دينار أمس.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: