خاص.. “أبو المغاير” يصرح لصدى حيال آخر مستجدات الإفراجات المالية

صرح رئيس لجنة الإفراجات المالية “إبراهيم أبو المغاير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الإفراجات المحالة 74 ألف و539 شخص قد انجزو كافة مراحل المطابقة والترشيح والتنقية والفرز، حيث تم احالتهم إلى وزارة المالية لإجراءات الصرف.

أما بخصوص فيما يتعلق بمنظومة الإدخال الاكترونية عن طريقة سحابة الاكترونية قال: تم تدشين هذه المنظومة الأربعاء الماضي، حيث بدأت بالفعل في تلقي طلبات الانضمام إليها من منظومي الوحدات الإدارية، ومن بداية الأسبوع القادم سيصل رابط هذه المنظومة ومن تم يصل الرقم السري للولوج للمنظومة لأرشفة وإدخال بيانات الموظفين الموجودين لديهم والمستهدفين بالإفراج لتوثيق هذا الإجراء والأرشفة.

وختم حديثه قائلاً: اذا تم إنجاز المطابقات التي تتعلق ب45 ألف و518 من ناحية الرقم الوطني ومن ناحية الإزدواج الوظيفي، سيسصبح ملف الافراجات في ليبيا منجز بنسبة 90٪.

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