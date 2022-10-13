صعود لليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 13 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0427 دينار، مسجلاً استقراره.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8909 دينار، والجنيه الاسترليني 5.5817 دينار، والدولار الكندي 3.6465 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2713 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3417 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3729 دينار، والدينار التونسي 1.5288 دينار، والدرهم المغربي 0.4572 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022: