خاص.. مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة ينفي لصدى الأخبار المتداولة حيال الخلل الموجود بالمنظومة الحديثة.. وأخر مستجدات منحة الطالب

صرح مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة “وديع معمر عامر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: ننفي الخبر الذي يتداول من قبل الزبائن عن وجود مشاكل بمنظومة المصرف الحديثة، وأن هذه الأخبار غير صحيحة، كما الأن أمامي عدة بيانات للزبائن وتم نقل جلها قبل إطلاق المنظومة، حيث تم التأكيد من أن كافة البيانات نقلت من المنظومة السابقة إلى المنظومة الحديثة كما هي، وإن وجدت هذه المشاكل ستظهر للعلن.

وأضاف بالقول: والمتميز في مشروع مصرف الجمهورية إن البيانات نقلت بنفس الأرقام، ولم يتم تغيير الحسابات، بالإضافة إلى تطبيق مصرفي ومتاح لكل الزبائن، وحاليا يعمل، حيث توقف خلال أربع أيام عند نقل البيانات فقط، وتم إطلاقه يوم الأمس، ويستطيع الزبون أن يطلع على كافة بياناته المصرفية من خلال هذا التطبيق.

وتابع بالقول: أن هذه المنظومة ستكون لها علاقة مباشرة مع الخدمات الالكترونية، كما سيكون جل الخدمات متاحة اكترونيا، سيتيح للزبون معرفة كل بيانته من خلاله هاتفه المحمول بالمنزل ويستطيع طلب أي خدمة يحتاجها، حتى رصيده وحفظته ستكون معه على الهاتف.

أما بخصوص منحة الطالب قال “عامر”: منحة الطالب التي أقرت بقرار من مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية، حيث تم عقد اتفاقية ليتبنى مصرف الجمهورية هذا المشروع، كما حدث في بطاقة إيفاء “منحة الزوجة والأبناء”، ويعتبر المشروع ناجح ولم يتوقف، وكذلك منحة الطلبة وهي الأن تحت الإجراء، وخلال مدة بسيطة ستكون البطاقات متاحة جميعها وكل الطلبة يستطيعوا استخدام البطاقة في أقرب فرصة.

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