مكتب العمل والتأهيل بزليتن يدعو تسوية أوضاع العمالة الأجنبية بالبلدية

زليتن 13 أكتوبر 2022 (وال) – دعا مكتب العمل والتأهيل ببلدية زليتن كافة جهات العمل من أفراد وجهات أهلية وعمالة وافدة الموجودة بغرض العمل، إلى تسوية أوضاعهم ومراجعة مكتب العمل والتأهيل.

وأكد المكتب في إعلان له على اهمية حصول الراغبين في العمل في نطاق البلدية على بطاقة الشهادة الصحية من الجهات المعتمدة رسميا، وإبرام عقد عمل بين العامل وصاحب العمل مصدق من مكتب العمل والتأهيل وتسجيله لدي مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي، لافعتا إلى وجوب الحصول على موافقة العمل لأول مرة والتجديد صادر من مكتب العمل والتأهيل زليتن بعد التصديق على العقد وتسديد الرسوم.

ودعا المكتب في إعلانه إلى ضرورة استكمال اجراءات العمل والإقامة لغرض العمل لدى فروع مصلحة الجوازات والجنسية، مشددا على اهمية الإسراع بتسوية أوضاعهم في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري. (وال _ زليتن)

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