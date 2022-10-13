خاص.. مدير عام مصرف الجمهورية فرع غرب طرابلس يصرح لصدى حيال المنظومة الحديثة بالمصرف

صرح مدير عام مصرف الجمهورية فرع غرب طرابلس “محمود يوسف القداد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نرى أن المنظومة تم تحديثها في زمن قياسي “أسبوع” مقارنة بما حصل في مصرف الوحدة كان التحديث لمدة “شهرين” وكذلك التجاري الوطني ما يقارب “شهر”، كما أن تحديث المنظومة لا يأتي بين “يوم وليلة”، حيث نطالب من كافة الزبائن بأن يتحلو بالصبر، ونعرف كافة الظروف والمشاكل التي يمر بها المواطن.

وأضاف بالقول: وكذلك الظروف القادمة من مدارس وغيرها المواطن يحتاج إلى أن يتقاضى راتبه، ونحن عملنا من جديد بعد إقفال دام لأسبوع، وبدأنا نعمل تدريجياً، ويتم السحب حالياً، وبسقف سحب 200‪0 دينار، وكذلك على حسب ظرف المواطن يتم السحب القيمة التي يريد سحبها.

أما بخصوص فيما يتعلق بمنحة الطالب قال : هذه الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدينا معلومات عامة عليها، حيث تمت بين إدارة مصرف الجمهورية ووزارة التعليم بإصدار بطاقات موازية لبطاقة إيفاء المختصة بعلاوة الزوجة والأبناء، حيث تعتبر بطاقة منحة الطالب أفضل من فتح حسابات لكل الطلاب بالجامعات عن طريق نقاط البيع أو عن طريق آلات السحب الذاتي “ATM”.

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