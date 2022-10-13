القابضة للاتصالات توقع اتفاقاً مع سيسكو الأمريكية لتطوير خدمات الإنترنت في ليبيا

وقعت الشركة الليبية القابضة للاتصالات إتفاقية مع شركة سيسكو الأمريكية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البيانات، لتحقيق رؤية رؤية 4SC 2025، التي شعارها “مواطن ذكي، شركات ذكية، مدن ذكية، بلاد ذكية”.

كما تنص الاتفاقية على تدريب المختصين على أحدث ما توصلت إليه شركة سيسكو وذلك بتقديم الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية لدورات تدريبية معتمدة.

يأتي هذا الاتفاق الإستراتيجي لغرض الوصول لأعلى التقنيات التي تفيد قطاع الاتصالات في السوق الليبية، وتقديم أحدث خدمات الاتصالات عن طريق الشركة القابضة وكذلك الشركات التابعة لها سواء لخدمات المحمول أو لخدمات الإنترنت وشبكات الربط.