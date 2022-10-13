ملف الطائرة الليبية المحتجزة للصيانة بأوكرانيا في طريقه إلى الحل 

طرابلس 13 أكتوبر 2022 (وال) ــــ توجهت طائرة الشحن الليبية 100 ــ 124 العملاقة (الانتينوف)، وهي إحدى الطائرات الخاصة بلستخدامات الشحن، في فترة سابقة على الحرب المندلعة منذ فبراير الماضي، لعرضها على المختصين وإجراء عمليات الصيانة اللازمة، وهي إلى الآن رابطة هناك في انتظار الصيانة في مدينة كييف بأوكرانيا.

وفي تصريحات للسفير الليبي لدى أوكرانيا، ” عادل عيسى” أبلغ وكالة الأنباء الليبية أن (السفارة في تواصل مع إدارة شركة تصنيع الطائرات “انتينوف”، وذلك لأنه من واقع مسؤولياتنا حماية مصالح الدولة الليبية والدفاع عنها أينما كانت) .

وأضاف السفير عيسى قائلا: ( كما أن هناك ، وبعلمنا ، تواصل مابين الشركة والجهاز التنفيذي للطيران الخاص الليبي ، الذين يعملون بالخصوص على معالجة الموضوع ، وبإذن الله هناك أخبار طيبية في القريب العاجل بخصوص هذه الطائرة ، وفي القريب العاجل ستكون هناك أخبار طيبة بخصوص هذه الطائرة). (وال _ طرابلس)

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