بإنتاجية 900 برميل يوميا.. مؤسسة النفط تنجح في صيانة بئر بحقل اللهيب النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن الفرق الفنية في شركة الخليج العربي، في إعادة البئر FF22 بحقل الحمادة للإنتاج وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأفادت المؤسسة في بيانها لها بالانتهاء من عملية صيانة البئر «T22» في حقل اللهيب النفطي التابع لشركة سرت باستخدام منصة صيانة، وأنّّه جرى عزل المنطقة المنتجة للمياه في قاع البئر Water shut-off وإجراء استكمال في الطبقة الأعلى عالية التشبع بالنفط.

وأشارت المؤسسة الوطنية إلى اختبار وتقييم البئر بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 64/32 بوصة وبضغط 590 رطلا للبوصة المربعة وكانت إنتاجية البئر نحو 900 برميل نفط في اليوم.

