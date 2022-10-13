شركة الخليج و شركة سرت في عملين منفصلين ينجحان في إعادة بعض الآبار المقفلة للإنتاج

طرابلس 13 أكتوبر 2022 ( وال ) – نجحت الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج العربي للنفط في إعادة البئر FF22 بحقل الحمادة للإنتاج وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وفي سياق متصل و في إطار العمل المبذول لتحسين وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام، تم الانتهاء من عملية صيانة البئر (T22) في حقل اللهيب النفطي التابع لشركة سرت باستخدام منصة صيانة.

وقد تم اختبار وتقييم البئر بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك .. حيق كانت إنتاجية البئر حوالي 900 برميل نفط في اليوم.

وتقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بوافر الشكر والتقدير إلى كل من شارك في هذا العمل بمختلف المستويات الوظيفية آملين أن تسهم في تحقيق زيادة في القدرة الإنتاجية للنفط الخام. (وال _ طرابلس)

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