مكتب العمل والتأهيل بزليتن يدعو لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بالمدينة

دعى مكتب العمل والتأهيل ببلدية زليتن كافة جهات العمل من أفراد وجهات أهلية وعمالة وافدة الموجودة بغرض العمل على تسوية أوضاعهم ومراجعة مكتب العمل والتأهيل.

وأكد المكتب في إعلان له على أهمية حصول الراغبين في العمل ضمن نطاق البلدية على بطاقة الشهادة الصحية من الجهات المعتمدة رسمياً، وإبرام عقد عمل بين العامل وصاحب العمل مصدق من مكتب العمل والتأهيل وتسجيله لدي مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي.

ودعا المكتب في إعلانه إلى ضرورة استكمال إجراءات العمل والإقامة لغرض العمل لدى فروع مصلحة الجوازات والجنسية، مشدداً على أهمية الإسراع بتسوية أوضاعهم في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الجاري.