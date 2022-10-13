شركة الكهرباء تواصل تجهيز محطة 30/11 كَ. ف بمنطقة ماجر بزليتن 

الزاوية 13 أكتوبر 2022 ( وال ) – واصل فنيو ومهندسو محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة اليوم الخميس، جهودهم للتخلص من الأعشاب البحرية والشوائب العالقة بالأحواض في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة العامة للكهرباء، للمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها.

وتمت عملية إنتاج الكلور المستخدم في غرفة الحقن المتوقفة منذ فترة طويلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية الصيانة والكشف على الخلايا وتنظيفها من الأملاح المترسبة، لضمان سير عمل الوحدات البخارية دون حدوث مشاكل فنية.

وفي زليتن جاري العمل على تجهيز محطة 30/11 كَ. ف بمنطقة ماجر بزليتن، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70٪، وستسهم المحطة حال الانتهاء من تجهيزها وتشغيلها في تخفيف الأحمال على محطة 30/11 ك. ف، وتدعم شبكة 11ك.ف بزليتن .

كما تم اليوم الخميس العمل على صيانة خط هوائي ضغط عالي ( الكسارات ) بمدينة زليتن، وتمت كافة الأعمال بجهود فنيي ومهندسي دائرتي الخطوط بإدارة التركيبات العامة والتوزيع غرب زليتن التابعة لإدارة توزيع زليتن، و ذلك في إطار التعاون القائم بين الإدارتين.

وفي ترهونة – ثم بجهود الفنيين والمهندسين التابعين لدائرة توزيع ترهونة، القيام بصيانة دورية على خط الشعبية محطة (30 مجى) ترهونة و تركيب عمود ضغط عالي بدل المكسور و منسلة و قواطع هوائية وتغيّير عوازل ضغط عالي وشد أسلاك .

وفي مزدة تم صباح اليوم صيانة كابل ضغط عالي معطوب خروج عن محطة الكهرباء القديمة إلى خط هوائي رقم (1) وتنفيذ وصلتين لحام ضغط عالي حجم 240 ملم .

في تاجوراء تم تشغيل خط جديد خط 11 ك . ف الحميدية من ( 30 ) الكاسح من قبل فنيي دائرة توزيع الحي الصناعي – تاجوراء . (وال _ الزاوية)

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