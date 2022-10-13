المصرف الليبي الرقمي يقص شريط التأسيس

الوطن|رصد

تأسس أول مصرف ليبي رقمي باسم “المصرف الليبي الرقمي” برأس مال 200 مليون دينار، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وقال المصرف الجديد في بيان، إن تأسيسه جاء بناءً على طلب قدمه جمال عبد المالك مؤسس مصرف التجارة والتنمية الليبي وعدد من المستثمرين، مضيفا أن “المصرف الليبي الرقمي سوف يمكن المتعاملين من القيام بمعاملاتهم المصرفية عن بعد، ويسهل حركة الأموال، ويلبي متطلبات قطاع الأعمال بالاستفادة من الوسائل التكنولوجية الرقمية، بطريقة آمنة توفر معايير الخصوصية وجودة الخدمة”.

وأشار البيان، إلى أن “المصرف الرقمي يعد انطلاقة لمرحلة مصرفية جديدة في ليبيا، تواكب الركب العالمي في الاقتصاد المصرفي والمالي، ويضع حجر الأساس لانطلاق المصارف الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، ومعايير الاستدامة واقتصاد المستقبل”.

ولفت إلى أن المصرف الرقمي سيمكن العملاء من فتح الحسابات المصرفية، وإنشاء المحافظ المالية، وتحويل واستلام الأموال، من دون الحاجة لمراجعة فروع المصارف، وسيوفر المصرف حلولاً رقمية ذكية لاحتياجات المتعاملين ورجال الأعمال والشركات، من خلال المنتجات المصرفية العصرية الجديدة التي تواكب التطورات العالمية، والتي يمكن إدارتها جميعها من أي مكان في أي وقت، مع توافر التقارير الدورية والدراسات والخطط الاسترشادية في مجالات إدارة الأعمال.

ويمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خدمات الحصول على بطاقات الاتصالات، وتسديد الفواتير وكامل خدمات الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات المصرفية المتنوعة للمصرف، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص، وغيرها من الخدمات المصرفية التقليدية بكل سرعة وسهولة، وفق البيان.