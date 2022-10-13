زبائن الجمهورية يشتكون من سوء الخدمات.. والإدارة تنفي وجود خلل بعد تحديث المنظومة

نفى مدير إدارة التسويق والمنتجات الإلكترونية بمصرف الجمهورية فوزي الشويش توقف الخدمات المصرفية بعد ترقية منظومة المصرف إلى إصدار الفليكس كيوب 14.3 .

وقال الشويش لتطبيق بكم الاخباري إن كافة فروع مصرف الجمهورية الـ 175 باشرت العمل على المنظومة يوم الأحد الماضي بدون مشاكل فعلية، مضيفاً بأن المصرف بدأ خدماته بتوفير السيولة النقدية وتفعيل البطاقات المصرفية وتشغيل تطبيق مصرفي ومنظومة بيع الكروت وجاري العمل بشكل تدريجي على إطلاق خدمات التحويلات والمقاصة خلال الأيام القادمة موضحاً بأن مصرف الجمهورية قام بتدريب أكثر من 1000 موظف على استخدام المنظومة منذ شهر مايو الماضي وحتى أكتوبر الجاري.

ورغم ذلك يشتكي زبائن المصرف من سوء الخدمات رغم توقف كامل الفروع عن العمل لأسبوع، وتأخر إيداع حوافظ المرتبات بحسابات الزبائن وعدم تفعيل خدمة البطاقة الذكية والرسائل .

ويقول أحد المواطنين اليوم الخميس من أمام وكالة المهاري أن الموظف أجابه بالرد المعتاد “المنظومة واقفة” مبدياً إستغرابه من إستمرار هذا الخلل رغم إعلان المصرف عن تحديثها .