“لحويج”يبحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج “مع القائم بأعمال سفارة اليابان “ماساكي” لدى دولة ليبيا آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بدولة ليبيا, ومباشرة عمل سفارة دولة اليابان من مقرها بالعاصمة طرابلس وتشجيعها.

وأكد “لحويج” بتقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكافة المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية ,متفقاً مع الجانب الأخر على اعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الاعمال الليبي الياباني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتبادل التجارب والخبرات وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

