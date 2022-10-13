وزير المالية يبحث سير تنفيذ برامج ومشاريع البنك الدولى في ليبيا

اجتمع وزير المالية والوفد المرافق له ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا والفرق الفنية التي تعمل على تنفيذ أنشطة ومشاريع البنك في دولة ليبيا.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة سير تنفيذ برامج ومشاريع البنك في ليبيا ، حيث نوه وزير المالية عند افتتاحه الاجتماع إلى أن هذا النوع من الاجتماعات يعتبر فرصة لدعم العمل المشترك مع المختصين من البنك الدولي وفرصة لتقريب وجهات النظر ومعالجة التحديات التي تواجه أعمال البنك مع مختلف القطاعات والمؤسسات في ليبيا متمنيا الخروج من هذا الاجتماع بخطة واضحة وقابلة للتنفيذ لاجل تحقيق الاهداف المرجوة من التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي في عديد المجالات التي أهمها, الصحة ، وإصلاح المالية العامة ، والحكم المحلي ، وانشاء صناديق الإعمار ، وفي مجال المياه ، والحماية الاجتماعية ، ومختلف مجالات الحوكمة .

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