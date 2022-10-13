اقتصاد

الاقتصاد تبحث استئناف عمل الشركات اليابانية في ليبيا وتنفيذ مشاريع استثمارية صناعية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بالعاصمة طرابلس، إجتماعًا مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، لبحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بالبلاد، وتعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتبادل التجارب والخبرات وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

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